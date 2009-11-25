Los neumáticos tendrán que llevar una etiqueta de eficiencia energética a partir de noviembre de 2012
La clasificación se hará en función de su consumo de carburante, adherencia al suelo mojado y nivel de ruido.
FACUA.org
Europa-25/11/2009
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Todos los neumáticos nuevos que se vendan en el mercado europeo a partir de noviembre de 2012 tendrán que estar clasificados y etiquetados en función de su consumo de carburante, adherencia al suelo mojado y nivel de ruido, según el reglamento aprobado este miér