Los nuevos créditos para vivienda se recuperan en octubre, pero al consumo se desploman
Se rompe así la tendencia bajista que este tipo de préstamos experimentó desde comienzo de año.
FACUA.org
España-09/12/2009
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Los nuevos créditos para la adquisición de vivienda recuperaron la senda alcista el pasado mes de octubre, al repuntar un 2% en tasa interanual y tras varios meses consecutivos de descensos, mientras que los créditos al consumo continúan su caída en picado y en