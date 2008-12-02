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Los países de la eurozona se desmarcan de Reino Unido y no bajarán el IVA

El Eurogrupo cree que el plan de Bruselas para movilizar 200.000 millones de euros de estímulo fiscal va "en la buena dirección".

FACUA.org
Europa-02/12/2008
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Los ministros de Economía de los dieciséis países de la eurozona acordaron ayer que no recurrirán a una bajada del IVA como instrumento para reactivar el consumo y luchar contra la recesión porque consideran que esta medida no es eficaz y prefieren un aumento de

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