Los países de la eurozona se desmarcan de Reino Unido y no bajarán el IVA
El Eurogrupo cree que el plan de Bruselas para movilizar 200.000 millones de euros de estímulo fiscal va "en la buena dirección".
FACUA.org
Europa-02/12/2008
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Los ministros de Economía de los dieciséis países de la eurozona acordaron ayer que no recurrirán a una bajada del IVA como instrumento para reactivar el consumo y luchar contra la recesión porque consideran que esta medida no es eficaz y prefieren un aumento de