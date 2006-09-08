Los países de la UE se comprometen a no rebajar los impuestos de la gasolina pese a la subida del crudo
El comisario de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia, insiste en la importancia de "evitar decisiones fiscales que pueden enviar señal errónea a los consumidores sobre el uso de energía cuando los precios del petróleo están creando nuevas condiciones".
FACUA.org
Europa-08/09/2006
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Los ministros de Economía de la Unión Europea han renovado su compromiso de no rebajar los impuestos especiales de la gasolina y acordaron coordinarse de manera eficaz para responder a la subida de los precios del petróleo.
«Debemos evitar intervenciones fiscales y