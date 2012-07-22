Los paraísos fiscales ocultan entre 17 y 26 billones de euros, según un estudio
Habrían reportado 230.000 millones de euros en concepto de recaudación por impuestos.
FACUA.org
Internacional-22/07/2012
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Un estudio realizado por el grupo Tax Justice Network ha revelado que existen entre 17 y 26 billones de euros escondidos en paraísos fiscales, que habrían aportado 230.000 millones de euros en concepto de recaudación por impuestos.
El grupo, dirigido por el antiguo