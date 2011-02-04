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Los precios de los alimentos marcan en enero un nuevo máximo histórico, según la FAO

Acumula su séptima subida mensual consecutiva. La Organización advierte de que los precios seguirán altos en los próximos meses.

FACUA.org
Internacional-04/02/2011
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Los precios de los alimentos alcanzaron en enero un nuevo máximo histórico, superando incluso los niveles registrados en junio de 2008, que dieron origen a revueltas y a una crisis alimentaria en varios países, según el indicador de precios de los alimentos elaborado p

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