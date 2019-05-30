Los precios del gasóleo y de la gasolina vuelven a repuntar esta semana y se asoman a máximos anuales
El litro de gasóleo se ha encarecido de media esta semana un 0,12%, para tocar por primera vez en lo que va de año la cota de los 1,26 euros. La gasolina ha aumentado un 0,22%, hasta llegar a los 1,375 euros.
Europa Press
España-30/05/2019
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El precio del gasóleo y de la gasolina han vuelto a repuntar, después de la tregua en las últimas semanas, y ha tocado nuevos máximos en lo que va de 2019. En concreto, el precio medio del litro de gasóleo se ha encarecido esta semana un 0,12%, para tocar por pr