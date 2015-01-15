Los precios en España cierran el año en negativo por primera vez en la historia
El IPC de diciembre cae un 1% respecto de diciembre de 2013 debido al descenso de los precios de las gasolinas, gasóleo y algunos alimentos, informa el INE.
Europa Press
España-15/01/2015
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El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó un 0,6% el pasado mes de diciembre respecto al mes anterior, y ahondó seis décimas su caída interanual, hasta el -1%, debido al descenso de los precios de las gasolinas, del gasóleo para calefacción y de a