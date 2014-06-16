Los precios en hoteles y otros alojamientos crecen en España un 9,3% entre enero y mayo
Por el contrario, las tarifas en restaurantes, bares y cafeterías aumentaron un 0,4% durante el mes de mayo con respecto al mismo mes de 2013 y se mantuvieron estables en comparación con el mes anterior.
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España-16/06/2014
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Los precios en hoteles y otros alojamientos aumentaron un 9,3% en el acumulado de enero a mayo, en comparación con el mismo periodo de 2013, tras crecer un 1,3% en tasa interanual, según los datos definitivos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
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