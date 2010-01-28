Los precios en origen y destino de los alimentos básicos descienden, según un estudio de FACUA Málaga
La Asociación ha analizado la evolución de los importes en las frutas, verduras, carnes y huevos en diciembre y con respecto a marzo.
FACUA.org
Málaga-28/01/2010
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La Asociación de Consumidores en Acción de Málaga-FACUA ha realizado un estudio comparativo sobre frutas, verduras, carnes y huevos de los precios de origen y de venta al consumidor en el que ha detectado bajadas de importes desde marzo y hasta diciembre de 2009.
FAC