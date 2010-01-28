Nuestras acciones

Los precios en origen y destino de los alimentos básicos descienden, según un estudio de FACUA Málaga

La Asociación ha analizado la evolución de los importes en las frutas, verduras, carnes y huevos en diciembre y con respecto a marzo.

FACUA.org
Málaga-28/01/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Asociación de Consumidores en Acción de Málaga-FACUA ha realizado un estudio comparativo sobre frutas, verduras, carnes y huevos de los precios de origen y de venta al consumidor en el que ha detectado bajadas de importes desde marzo y hasta diciembre de 2009.

FAC

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos