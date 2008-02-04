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Los refrescos y zumos azucarados aumentan el riesgo de sufrir gota en los hombres, según un estudio

Realizado por investigadores de la Universidad de la Columbia Británica y la Harvard Medical School.

FACUA.org
América-04/02/2008
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El consumo de refrescos y zumos azucarados con fructosa incrementan el riesgo de sufrir gota en los hombres, según un estudio realizado por investigadores de la Universidad de la Columbia Británica en Vancouver (Canadá) y la Harvard Medical School, en Boston (Estados Unidos),

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