Los sectores del automóvil y las telecomunicaciones fueron los más denunciados por los consumidores a través del portal FACUA.org en 2003
El portal, que ha superado las 650.000 visitas, recibió más de 4.000 consultas y reclamaciones durante el último año.
FACUA.org
España-10/02/2004
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Los sectores del automóvil y las telecomunicaciones fueron, con diferencia, los protagonistas de las denuncias planteadas por los consumidores en el portal FACUA.org durante 2003, que ha superado ya las 650.000 visitas desde su puesta en marcha. En total fueron 4.148 las consultas y