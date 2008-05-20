Más noticiasEntrará en vigor el 1 de julio

Los servicios jurídicos de la CNE creen que la nueva tarifa nocturna podría comprometer la seguridad jurídica

También consideran necesario que se aplique un régimen transitorio en su incorporación.

FACUA.org
España-20/05/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Los servicios jurídicos de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) han expresado en un informe algunas reservas acerca de la posible falta de ajuste en aspectos relacionados con la seguridad jurídica en la normativa que introducirá cambios en la tarifa nocturna

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos