Los servicios jurídicos de la CNE creen que la nueva tarifa nocturna podría comprometer la seguridad jurídica
También consideran necesario que se aplique un régimen transitorio en su incorporación.
FACUA.org
España-20/05/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Los servicios jurídicos de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) han expresado en un informe algunas reservas acerca de la posible falta de ajuste en aspectos relacionados con la seguridad jurídica en la normativa que introducirá cambios en la tarifa nocturna