Los técnicos de la CNE dudan de que prosperen las reclamaciones a la Administración por la tarifa nocturna
Aunque reconocen que la nueva tarifa podría vulnerar los principios de confianza legítima y de seguridad jurídica.
FACUA.org
España-18/06/2008
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Los técnicos de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) tienen dudas acerca de la posibilidad de que puedan prosperar las eventuales reclamaciones de responsabilidad de la Administración por los daños económicos ocasionados por la eliminación de l