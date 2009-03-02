Los trayectos del Aljarafe a Sevilla costarán hasta un 89% más si se combina el autobús con el metro
FACUA Sevilla considera que la mayor velocidad del metro no compensa el enorme incremento de precio que supone la propuesta de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
FACUA.org
Sevilla-02/03/2009
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