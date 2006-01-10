Los usuarios de la antigua Auna sufrirán un aumento de entre el 60 y el 380% en el precio por minuto de las llamadas locales
Los clientes de Auna representan el 47% de los de Ono, el segundo operador de telefonía fija del país.
FACUA.org
España-10/01/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) advierte que los usuarios de la antigua Auna, recientemente absorbida por Ono, sufrirán un aumento de entre el 60% y el 380% en el precio por minuto de las llamadas metropolitanas a fijos de otras compañías a parti