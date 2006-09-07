Los usuarios del transporte aéreo crecieron en juio un 6,5% con respecto al mismo periodo de 2005
Madrid, Canarias y Castilla-La Mancha fueron las comunidades donde más crecieron los usuarios del transporte urbano, según los datos del INE
FACUA.org
España-07/09/2006
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El número de pasajeros que utilizaron el transporte aéreo creció un 6,48% en julio respecto al mismo periodo de 2005, hasta alcanzar los 4 millones de usuarios, según datos difundidos hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En los siete primeros mese