Los usuarios han pagado ya más de 7.000 millones de euros extra a las compañías de móviles con los redondeos ilegales
FACUA advierte que en 2004, cada cliente pagó una media de 32 euros de más como consecuencia de los redondeos al alza. Estas prácticas representaron el año pasado el 15% de la facturación de las operadoras por tráfico de llamadas.
FACUA.org
España-04/08/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) denuncia que los usuarios han pagado ya más de 7.000 millones de euros extra con los redondeos ilegales que realizan las compañías de telefonía móvil cobrando siempre completo el primer minuto de cada