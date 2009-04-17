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Los usuarios pueden cambiar de operador y conservar su número mediante consentimiento verbal

Hasta ahora, las solicitudes debían incluir un escrito del abonado dirigido al operador del que pretendían darse de baja.

FACUA.org
España-17/04/2009
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El consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha aprobado que los usuarios que deseen cambiar de operador móvil conservando su número puedan llevar a cabo los trámites a través únicamente de consentimiento verbal, que deberá

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