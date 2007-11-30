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Los Veintisiete aprueban la financiación europea para el AVE Madrid-Lisboa y Oporto-Vigo

La línea de alta velocidad entre Madrid y Lisboa recibirá 363 millones de euros y la conexión Oporto-Vigo otros 244 millones.

FACUA.org
Europa-30/11/2007
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Los representantes de los Veintisiete Estados miembros aprobaron ayer la propuesta de la Comisión de reparto de fondos para las redes transeuropeas de transporte durante el periodo 2007-2013, que incluye ayudas para el AVE Madrid-Lisboa y Oporto-Vigo, la Y ferroviaria vasca, la cone

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