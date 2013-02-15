Lucha contra la falta de transparencia en el control del mercado
Únete a la campaña de FACUA y expresa tu rechazo a la desproporcionada subida en la tarifa eléctrica que entrará en vigor el 1 de enero de 2011 y a la política energética del Gobierno de España.
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España-15/02/2013
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Por la presente le expreso mi rechazo a la desproporcionada subida en la tarifa eléctrica que entrará en vigor el 1 de enero de 2011 y a la política energética del Gobierno de España, contraria a los derechos e intereses de los consumidores y plegada al sector e