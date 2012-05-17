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Lucha contra las empresas que no responden de sus productos

Averías de las que nos culpan para no tener que asumirlas. Tiendas que se tiran meses para arreglarnos el teléfono. Garantías que pretenden durar menos de lo que dice la ley.

FACUA.org
España-17/05/2012
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Dentro de esta campaña, FACUA pondrá en marcha una serie de denuncias contra empresas que se desentienden de las garantías de los productos que fabrican o venden o engañan a los consumidores haciéndoles creer que son menores de los plazos establecidos en la legi

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