Lucha contra las irregularidades en las conexiones a internet
Conexiones a Internet mucho más lentas de lo que nos prometieron. Cortes de servicio por los que no quieren compensarnos. Recibos con conceptos que no tienen nada que ver con lo que habíamos contratado.
FACUA.org
España-15/04/2013
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En FACUA estamos promoviendo la lucha contra las irregularidades de las compañías de telecomunicaciones en las conexiones a internet. Si sufres un abuso, exige soluciones a tu compañía y presenta una denuncia en caso de que no te atienda. Puedes presentarla ante la aut