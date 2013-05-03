Lucha contra las penalizaciones abusivas por no pagar a tiempo
¿Te ponen multas exageradas por retrasarte unos pocos días en el pago de un recibo? ¿Has sufrido penalizaciones que sólo se te aplican a ti, pero tu compañía no te compensa por sus incumplimientos?
FACUA.org
España-03/05/2013
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¿Te ponen multas exageradas por retrasarte unos pocos días en el pago de un recibo? ¿Has sufrido penalizaciones que sólo se te aplican a ti, pero tu compañía no te compensa por sus incumplimientos? ¿Aplica tu proveedor su propia ley si el banco le rechaza una factura?
Si una empresa te apl