Lucha contra los servicios de atención al cliente deficientes
La asociación pide la colaboración de los usuarios y trasladará a las administraciones las denuncias o irregularidades masivas que se detecten.
FACUA.org
España-30/10/2012
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