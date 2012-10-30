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Lucha contra los servicios de atención al cliente deficientes

La asociación pide la colaboración de los usuarios y trasladará a las administraciones las denuncias o irregularidades masivas que se detecten.

FACUA.org
España-30/10/2012
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FACUA lanza una campaña contra las empresas que ofrecen servicio

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