Lucha del Gobierno boliviano contra la especulación de los precios en productos de primera necesidad
Se incautan productos alimenticios que inmediatamente son puestos a disposición de la población a precios reglamentados.
FACUA.org
América-19/11/2010
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El Gobierno boliviano quiere evitar la especulación y la ocultación de productos alimenticios para normalizar su abastecimiento y evitar así un alza en los precios de productos de primera necesidad, según manifestó este jueves el viceministro de Defensa de los D