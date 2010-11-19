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Lucha del Gobierno boliviano contra la especulación de los precios en productos de primera necesidad

Se incautan productos alimenticios que inmediatamente son puestos a disposición de la población a precios reglamentados.

FACUA.org
América-19/11/2010
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El Gobierno boliviano quiere evitar la especulación y la ocultación de productos alimenticios para normalizar su abastecimiento y evitar así un alza en los precios de productos de primera necesidad, según manifestó este jueves el viceministro de Defensa de los D

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