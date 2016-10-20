Luis Pineda volverá a enfrentarse con FACUA y su portavoz en dos causas judiciales en los próximos días
El 27 de octubre la Audiencia de Sevilla valorará el recurso contra una segunda sentencia que condena a Ausbanc, Pineda y Luis Suárez Jordana a indemnizar a Sánchez con 90.000 euros y tuitear el fallo 10 días.
FACUA.org
España-20/10/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Tras el auto del Tribunal Supremo por el que ratifica la primera condena contra Luis Pineda Salido por difamar Rubén Sánchez, el propietario de Ausbanc volverá a enfrentarse en los tribunales con FACU