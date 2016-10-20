Nuestras accionesEl primer juicio de FACUA contra el jefe de Ausbanc lleva un año a la espera de sentencia

Luis Pineda volverá a enfrentarse con FACUA y su portavoz en dos causas judiciales en los próximos días

El 27 de octubre la Audiencia de Sevilla valorará el recurso contra una segunda sentencia que condena a Ausbanc, Pineda y Luis Suárez Jordana a indemnizar a Sánchez con 90.000 euros y tuitear el fallo 10 días.

FACUA.org
España-20/10/2016
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Tras el auto del Tribunal Supremo por el que ratifica la primera condena contra Luis Pineda Salido por difamar Rubén Sánchez, el propietario de Ausbanc volverá a enfrentarse en los tribunales con FACU

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