Macrooperación en toda España con decenas de detenidos por fraude mediante la venta de gasóleo adulterado
Miles de consumidores han repostado este combustible sin ser conscientes del peligro. FACUA espera que trasciendan de inmediato los nombres de las gasolineras.
FACUA.org
España-05/06/2014
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La Guardia Civil y Vigilancia Aduanera desarrollan una operación en toda España contra grupos criminales dedicados a adulterar el gasóleo con la connivencia, en muchos casos, de gasolineras, en la que se esperan decenas de detenidos, muchos de ellos empresarios relacionados c