Madrid propone sanciones a BlablaCar y dos conductores por vulnerar la normativa de transportes
La Dirección General de Transportes del Gobierno regional les ha expedientado por facturar en nombre propio transportes de pasajeros, y además por realizar este servicio sin título habilitante para ello.
Europa Press
Madrid-18/10/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Comunidad de Madrid ha procedido a proponer sanciones a la empresa Comuto Iberia, filial española de BlaBlaCar, y a dos de sus conductores por facturar en nombre propio servicios de transporte de pasajeros y otra por realizar este servicio sin título habili