Más noticiasLas infracciones, calificadas como 'grave' y 'muy grave'

Madrid propone sanciones a BlablaCar y dos conductores por vulnerar la normativa de transportes

La Dirección General de Transportes del Gobierno regional les ha expedientado por facturar en nombre propio transportes de pasajeros, y además por realizar este servicio sin título habilitante para ello.

Europa Press
Madrid-18/10/2016
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La Comunidad de Madrid ha procedido a proponer sanciones a la empresa Comuto Iberia, filial española de BlaBlaCar, y a dos de sus conductores por facturar en nombre propio servicios de transporte de pasajeros y otra por realizar este servicio sin título habili

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