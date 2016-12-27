Madrid zanja la denuncia de FACUA por la subida de Movistar Fusión con una ridícula multa de 30.000 euros
La Dirección General de Comercio y Consumo argumenta que sus actuaciones sancionadoras "tienen como objeto la tutela de los intereses generales de los consumidores".
FACUA.org
España-27/12/2016
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Imagen del comunicado de presentación de Movistar Fusión que lanzó Telefónica en septiembre de 2012.
La Comunidad de Madrid ha zanjado el expediente sancionador abierto a Telefónica tras las denuncias de FACUA-Consumidores en Acción y la Asociación de Internautas por la subida de Movistar Fusión con una ridícula multa de 30.000 euros. La compañía