Nuestras accionesTelefónica lanzó las tarifas al mercado con el compromiso de mantenerlas "para siempre"

Madrid zanja la denuncia de FACUA por la subida de Movistar Fusión con una ridícula multa de 30.000 euros

La Dirección General de Comercio y Consumo argumenta que sus actuaciones sancionadoras "tienen como objeto la tutela de los intereses generales de los consumidores".

FACUA.org
España-27/12/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Comunidad de Madrid ha zanjado el expediente sancionador abierto a Telefónica tras las denuncias de FACUA-Consumidores en Acción y la Asociación de Internautas por la subida de Movistar Fusión con una ridícula multa de 30.000 euros. La compañía

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos