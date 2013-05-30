Manu Sánchez lucha contra las #vacacionesdepesadilla
El humorista sevillano, dirige y presenta en Canal Sur Televisión el programa 'La semana más larga', protagoniza una nueva campaña de FACUA.
FACUA.org
España-30/05/2013
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El humorista y presentador sevillano es uno de los más de cien artistas socios de FACUA que participan en las campañas 'Lucha contra los abusos'.
Manu Sánchez es uno de los protagonistas de una nueva campaña de FACUA-Consumidores en Acción contra los abusos en vacaciones.
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