Opinión

Manu Sánchez lucha contra las #vacacionesdepesadilla

El humorista sevillano, dirige y presenta en Canal Sur Televisión el programa 'La semana más larga', protagoniza una nueva campaña de FACUA.

FACUA.org
España-30/05/2013
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Manu Sánchez es uno de los protagonistas de una nueva campaña de FACUA-Consumidores en Acción contra los abusos en vacaciones.

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