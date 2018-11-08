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Mapa de las concentraciones por la independencia del poder judicial y la dimisión de Lesmes y Díez-Picazo

Convocadas por FACUA junto a numerosas organizaciones de la sociedad civil y varias formaciones políticas.

FACUA.org
España-08/11/2018
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FACUA-Consumidores en Acción, junto a numerosas organizaciones de la sociedad civil y varias formaciones políticas han convocado concentraciones a las puertas de los juzgados en toda España ante la aberrante decisión del Tribunal Supremo de rectificar su giro jurisprud

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