MAPA e Interior suscriben el programa de control integral de actividades pesqueras para 2008
Se establece una actuación coordinada entre ambos Departamentos para la inspección, vigilancia y control de la actividad pesquera.
FACUA.org
España-29/11/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Elena Espinosa, y el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, han firmado el programa anual de control integral de actividades pesqueras para 2008.
Este programa establece una actuación coordinada