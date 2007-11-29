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MAPA e Interior suscriben el programa de control integral de actividades pesqueras para 2008

Se establece una actuación coordinada entre ambos Departamentos para la inspección, vigilancia y control de la actividad pesquera.

FACUA.org
España-29/11/2007
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La ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Elena Espinosa, y el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, han firmado el programa anual de control integral de actividades pesqueras para 2008.

Este programa establece una actuación coordinada

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