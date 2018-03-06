Maquinillas de afeitar "para mujeres": idénticas al resto pero hasta un 171% más caras, denuncia FACUA
La asociación advierte de la tomadura de pelo que representa un producto cuya única diferencia es que su color es rosa.
FACUA.org
España-06/03/2018
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Las maquinillas de afeitar «para mujeres» son idénticas al resto pero hasta un 171% más caras, según un análisis realizado por FACUA-Consumidores en Acción que pone de manifiesto la tomadura de pelo que representa un producto cuya única diferenci