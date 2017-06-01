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Marea Blanca en Sevilla alerta de una nueva merma en las plantillas de los hospitales por las vacaciones

La plataforma teme que la Junta de Andalucía vuelva a cerrar alas de hospitales, reduzca el número de camas y los servicios se saturen por falta de personal.

FACUA.org
Sevilla-01/06/2017
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Marea Blanca en Sevilla, plataforma en la que está integrada FACUA Sevilla, alerta de que las ya de por sí mermadas plantillas de los hospitales públicos volverán a verse recortadas en las próximas semanas a consecuencia de las inminentes vacaciones de verano. L

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