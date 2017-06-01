Marea Blanca en Sevilla alerta de una nueva merma en las plantillas de los hospitales por las vacaciones
La plataforma teme que la Junta de Andalucía vuelva a cerrar alas de hospitales, reduzca el número de camas y los servicios se saturen por falta de personal.
FACUA.org
Sevilla-01/06/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La plataforma quiere denunciar la actual situación de colapso y masificación de las urgencias. | Imagen: Lydia López.
Marea Blanca en Sevilla, plataforma en la que está integrada FACUA Sevilla, alerta de que las ya de por sí mermadas plantillas de los hospitales públicos volverán a verse recortadas en las próximas semanas a consecuencia de las inminentes vacaciones de verano. L