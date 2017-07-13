Nuestras accionesLos recortes en la sanidad pública

Marea Blanca en Sevilla denuncia que el plan de verano del SAS no evita el cierre de un millar de camas

La plataforma, de la que forma parte FACUA Sevilla, advirtió hace semanas de que la reducción de plantillas por las vacaciones estivales obligaría al SAS, a causa de los recortes, a reducir los servicios.

FACUA.org
Sevilla-13/07/2017
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Marea Blanca en Sevilla denuncia que a pesar de las promesas de la Junta de Andalucía de que no se cerrarían camas hospitalarias durante los meses de verano, la realidad es bien distinta: Sólo en el Hospital Macarena se han cerrado casi 400 camas y lo mismo ha ocurrido con m&

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