Marea Blanca en Sevilla denuncia que el plan de verano del SAS no evita el cierre de un millar de camas
La plataforma, de la que forma parte FACUA Sevilla, advirtió hace semanas de que la reducción de plantillas por las vacaciones estivales obligaría al SAS, a causa de los recortes, a reducir los servicios.
FACUA.org
Sevilla-13/07/2017
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