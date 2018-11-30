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Marea Blanca en Sevilla mantiene un encuentro con los principales partidos políticos sobre la mejora de la sanidad pública

Ha tenido lugar este miércoles 28 de noviembre en el Centro Cívico San Fernando de la capital hispalense.

FACUA.org
Sevilla-30/11/2018
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Marea Blanca en Sevilla, de la que forma parte FACUA Sevilla, ha mantenido este miércoles 28 de noviembre un encuentro con representantes de los principales partidos políticos en Andalucía para tratar sus propuestas de mejora de la sanidad de cara a las próximas elecci

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