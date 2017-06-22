Marea Blanca en Sevilla prosigue en el Macarena con sus movilizaciones contra el colapso de las Urgencias
La plataforma, en la que participa FACUA Sevilla, celebra la segunda jornada de protesta a las puertas del hospital sevillano contra la falta de personal sanitario y los continuos recortes económicos.
FACUA.org
Sevilla-22/06/2017
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Marea Blanca en Sevilla, plataforma en la que participa FACUA Sevilla, prosigue con su calendario de movilizaciones. Este jueves ha celebrado la segunda de las anunciadas para esta semana a las puertas del Hospital Macarena, después de que el pasado lunes medio centenar de personas se conc