Marea Blanca en Sevilla protesta contra las listas de espera ante el Hospital Virgen Macarena
La plataforma, en la que participa FACUA Sevilla, también tendrá una Mesa Informativa este 24 jueves de mayo frente a este complejo hospitalario hispalense.
FACUA.org
Sevilla-23/05/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
| Imagen: Europa Press.
Marea Blanca en Sevilla, plataforma en la que participa FACUA Sevilla, llama a la movilización este jueves frente al Hospital Virgen Macarena para protestar contra las listas de espera este jueves 24 de mayo entre las 10:00 y las 12:00 horas. También tendrá lugar una Mesa Inf