Nuestras acciones

Mariano Rajoy se compromete con FACUA a abrir un debate sobre la propiedad intelectual

Desde su cuenta de Twitter (@marianorajoy), el equipo del presidente electo comunica a la asociación su voluntad de escuchar a las partes y apuesta por "una regulación más completa que incluya fórmulas sustitutivas al canon más justas".

FACUA.org
España-12/12/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

«@facua, escucharemos a las partes. Apostamos por una regulación más completa que incluya fórmulas sustitutivas al canon más justas. Gracias».

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos