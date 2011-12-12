Mariano Rajoy se compromete con FACUA a abrir un debate sobre la propiedad intelectual
Desde su cuenta de Twitter (@marianorajoy), el equipo del presidente electo comunica a la asociación su voluntad de escuchar a las partes y apuesta por "una regulación más completa que incluya fórmulas sustitutivas al canon más justas".
FACUA.org
España-12/12/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
«@facua, escucharemos a las partes. Apostamos por una regulación más completa que incluya fórmulas sustitutivas al canon más justas. Gracias».