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Marsans tendrá que indemnizar con 3.948 euros a una pareja a la que no informó de las condiciones de su viaje

La Audiencia de Cantabria entiende que la agencia debió haber puesto a disposición de sus clientes un programa o folleto informativo con datos sobre el viaje.

FACUA.org
España-10/02/2011
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La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a Viajes Marsans a indemnizar con 3.948 euros a una pareja a la que no informó de las condiciones de entrada en México, país al que habían reservado un viaje.

Como consecuencia de esa

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