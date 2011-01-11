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Más de 30.000 usuarios han escrito ya a Zapatero para mostrarle su rechazo al tarifazo eléctrico

A través de la web FACUA.org/contraeltarifazo. La facturación anual subirá 81,24 euros para el usuario medio.

FACUA.org
España-11/01/2011
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Más de 30.000 usuarios han participado ya en la campaña de FACUA-Consumidores en Acción enviando un correo al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para mostrarle su «rechazo a la desproporcionada subida en la tarifa eléctrica»<

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