Más de 30.000 usuarios han escrito ya a Zapatero para mostrarle su rechazo al tarifazo eléctrico
A través de la web FACUA.org/contraeltarifazo. La facturación anual subirá 81,24 euros para el usuario medio.
FACUA.org
España-11/01/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Más de 30.000 usuarios han participado ya en la campaña de FACUA-Consumidores en Acción enviando un correo al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para mostrarle su «rechazo a la desproporcionada subida en la tarifa eléctrica»<