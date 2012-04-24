Más de 300.000 ordenadores en todo el mundo están expuestos a quedarse sin internet en julio
El FBI apagará los servidores temporales que se activaron tras descubrirse una importante trama de piratería.
FACUA.org
Internacional-24/04/2012
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La Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) ha alertado de que más de 300.000 usuarios de ordenador de todo el mundo están expuestos a perder su acceso a Internet a partir del 9 de julio.
En esta fecha, el FBI apagará los servidores temporal