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Más de 300 organizaciones firman una carta instando a los grupos parlamentarios a no ratificar el CETA

FACUA y el resto de los firmantes consideran que el tratado comercial con Canadá no sirve al interés público, sino que beneficia a las grandes corporaciones.

FACUA.org
Internacional-26/06/2017
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Una coalición de más de 300 representantes de la sociedad civil y de los ámbitos cultural, jurídico, académico y periodístico han entregado este lunes una carta llamando a

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