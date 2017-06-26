Más de 300 organizaciones firman una carta instando a los grupos parlamentarios a no ratificar el CETA
FACUA y el resto de los firmantes consideran que el tratado comercial con Canadá no sirve al interés público, sino que beneficia a las grandes corporaciones.
FACUA.org
Internacional-26/06/2017
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Las reacciones contra el CETA se suceden en toda Europa. | Imagen: flickr.com/photos/campact (CC BY-NC 2.0)
Una coalición de más de 300 representantes de la sociedad civil y de los ámbitos cultural, jurídico, académico y periodístico han entregado este lunes una carta llamando a