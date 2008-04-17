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Más de cien constructoras británicas formaron un cartel para elevar los costes de edificios adjudicados en concursos

Entre las empresas denunciadas se encuentra Carillion, la segunda constructora de Reino Unido.

FACUA.org
Europa-17/04/2008
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Más de un centenar de constructoras británicas formaron un cartel para elevar los costes de construcción de edificios en los que entraban en concursos, como hospitales y colegios, según ha revelado el regulador de competencia de Reino Unido.

La Oficina de Compe

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