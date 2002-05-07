Más de cien modelos de vehículos fueron llamados a revisión en 2001 por los principales fabricantes a nivel mundial tras encontrarse defectos de fabricación
La Federación pone en duda que los automóviles pasen suficientes controles oficiales antes de llegar al mercado y se pregunta si los defectos detectados por las compañías se hacen siempre públicos.
FACUA.org
España-07/05/2002
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) advierte que sólo el año pasado, más de cien modelos de vehículos fueron llamados a revisión por los principales fabricantes a nivel mundial tras detectarse defectos que