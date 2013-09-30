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Más de la mitad de los pilotos británicos admite haberse dormido en la cabina

Lo más preocupante de la encuesta es que casi uno de cada tres (29%) aseguró que cuando se despertó se encontró con que el otro piloto estaba dormido.

FACUA.org
Europa-30/09/2013
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El 53% de los pilotos de Reino Unido ha reconocido haberse dormido en la cabina de vuelo, según una encuesta realizada por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas Británicas (Balpa, en sus siglas en inglés) a 500 pilotos británicos.

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