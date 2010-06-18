Más de treinta estados de EEUU investigan a Google por espiar a los usuarios de redes wi-fi
Estudian la presunta violación de las leyes de privacidad por parte del gigante mientras su flota de vehículos hacían fotos para el servicio Street View.
FACUA.org
Internacional-18/06/2010
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El caso Street View se complica para Google. Este jueves se supo que los fiscales generales de más de 30 estados de EE UU están investigando al buscador por presunta violación de las leyes de privacidad al haber recopilado información privada de las redes wi-fi de usua