Más de una veintena de organizaciones sociales andaluzas apoyan la huelga de consumo convocada por FACUA
'Compromiso Social para el Progreso de Andalucía' secundará las movilizaciones convocadas el 19 de julio contra las últimas medidas adoptadas por el Gobierno de España.
FACUA.org
Andalucía-18/07/2012
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Las organizaciones sociales andaluzas firmantes del manifiesto Compromiso Social para el Progreso de Andalucía han anunciado su apoyo a la huelga de consumo convocada por FACUA para el 19 de julio, así como a las movilizaciones convocadas por los sindicatos CCOO-A y UGT-A.<