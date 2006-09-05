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Matsushita retira del mercado de 6.000 baterías defectuosas para ordenadores portátiles Panasonic

La compañía asegura que el problema sólo afecta a Japón y que las baterías no están fabricadas por Sony, como ocurre con las también retiradas por Dell y Apple.

FACUA.org
Internacional-05/09/2006
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Matsushita Electric Industrial Co. retirará del mercado más de 6.000 baterías de ion-litio, pertenecientes a ordenadores portátiles marca Panasonic, por peligro de recalentamiento.

El portavoz de la compañía, Akira Kadota informó de

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